Başkan değişti gelenek değişmedi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin, önceki dönem belediye başkanı olan CHP'li Mustafa İnce, belediyenin çok sayıda gayrimenkulünü sattı. 31 Mart yerel seçimlerinde ise koltuğu yardımcısı olan, yine CHP'li Mustafa Günay'a devretti. Ancak, belediyede başkan değişse de gelenek değişmedi. Yeni başkan da belediyenin gayrimenkullerine göz dikti.Günay'ın talimatıyla, mülkiyeti belediyeye ait Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 9 daire, encümen aracılığı ile satışa çıkarıldı. Fiyatları 4 milyon 50 bin TL ile 5 milyon 400 bin TL arasında değişen dairelerin satış ihalesi 18 Temmuz 2024 Perşembe Günü Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden satılması halinde belediyenin kasasına 41 milyon TL'lik kaynak girmesi bekleniyor.