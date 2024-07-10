Birlik ruhunu güçlendiren neticeler bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin Washington kentine gitti. Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:NATO'nun kuruluşunun 75'nci yıldönümüne tekabül etmesi hasebiyle zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor. Geçen sene Vilnius'ta aldığımız kararların takibini yapacağız. Bu vesileyle bir oturumda Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılımıyla Asya-Pasifik bölgesindeki NATO ortakları olan Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda ile liderler düzeyinde bir araya geleceğiz.Zirvenin son oturumunu NATOUkrayna Konseyi formatında icra edeceğiz. Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesi. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayii ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'ta aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühim. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin altını çizeceğiz.Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. İstanbul süreci başta olmak üzere önce ateşkesi temin, ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk. Silahların konuştuğu, kan döküldüğü ve can kaybının yaşandığı her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu gösterir.Siber dünya, dezenformasyonla mücadele ve yükselen teknolojilerin beraberinde getirdikleri sınamalar da gündemimizde yer alacaktır. Washington Zirvesi'nin Avrupa- Atlantik bölgesinin güvenliğindeki merkezi rol, NATO'ya ait olduğu hakikatini bir kez daha kayda geçirecek. Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekâtlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biri. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Karada, denizde ve havada geliştirdiğimiz imkân ve kabiliyetlerle NATO'nun belkemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka verdiğimiz önem açık. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağım.KKTC bizim nezdimizde zaten Türk Devletleri Teşkilatı'nın tam üyesi konumundadır. Bu konuda başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle hemen hemen aynı konuma geldi. Son Şuşa Zirvesi'nde KKTC orada bulundu. KKTC'yi burada nasıl tam üye noktasına taşırızın gayreti içerisindeyiz. Türk devletleri içinde hukukumuzun en ileri derecede olduğu Türk devletleriyle bunu geliştiriyoruz.Türkiye'nin terörle mücadelesinde ittifak ortaklarından yeterli desteği alma konusunda NATO ile bu noktada istediğimiz konumda mıyız? Samimi söylüyorum, şu anda bunları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle NATO ile şu İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. Temennim odur ki ABD'deki görüşmelerimizde bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi de alırız diye düşünüyorum. Bütün bu görüşmelerle, kendilerini bu noktada uyaracağız. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında Mossad Başkanı Doha'ya gitti, Doha'daki görüşmelerde bazı olumlu adımlar atıldı. O günden bugüne henüz o adımlar noktalanmadı. Sabırla süreci takip ediyoruz. Gerek istihbarat başkanımız gerek Dışişleri Bakanımız süreci takip ediyorlar. Kısa zamanda buradan beklediğimiz neticeyi alırız.Başkan Erdoğan, zirvenin açılış töreninde, NATO ülkelerinin liderleriyle aile fotoğrafı çektirdiErdoğan,NATO'nun ilk 5 ülkesinden bir tanesiyiz. Mali destek noktasında ve ayrıca NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. İlk 5 ülke derken, bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bu artık NATO üyesi ülkelerin hepsinin yaklaşımı. Türkiye'ye bakışı da hepsinin böyle. NATO'daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Buradan beklentimiz nedir? Vilnius'taki zirvede neler görüştüysek, konuştuysak, bundan sonraki süreçte de aynı durumları gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli Savunma Bakanım yaptıkları görüşmelerle de teyit ediyorlar. Rutte ile Amerika'da ayrıca görüşmelerimiz olacak. Adımlarımızı, nasıl Stoltenberg ile çok samimi bir havada süreci işlettiysek inanıyorum ki Rutte ile de aynı şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.BAŞKAN Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan bugün resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı programının ardından TSİ ile 20.00'de Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı 1. Oturumu'na katılacak. Erdoğan, ardından Beyaz Saray'da devlet ve hükümet başkanlarının ve eşlerinin katılımıyla resmi akşam yemeği programında yer alacak.NATO Zirvesi, müttefik devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Ukrayna'nın devlet ve hükümet başkanları ile AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında ittifakın caydırıcılık ve savunmasının tahkimi, Ukrayna'daki savaşta son durum, terörizmle mücadelede NATO'nun rolünün güçlendirilmesi, ortaklarla ilişkiler, güneyden neşet eden tehditler, sınamalar ve fırsatlar ele alınacak.Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Andrews Askeri Hava Üssü'nde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan, buradan konaklayacağı otele geçti. Otelin önünde Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.WASHINGTON