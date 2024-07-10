CHP’li belediyeden kaçak çöplük

İzmir'de, CHP'li Bayraklı Belediyesi, 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir skandala imza attı. Belediyenin Bayraklı genelinden topladığı çöpleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çöp transfer istasyonları aracılığı ile Harmandalı Çöplüğü'ne transfer etmesi gerekirken, Yamanlar Mahallesi'nde hazineden temizlik şantiyesi olarak kiralanan alana önce depoladığı ardından iş makineleri aracılığı ile üzerini toprakla örttüğü ortaya çıktı. Yerleşim yerlerinin dibindeki kötü görüntü, çevre sakinlerinde büyük rahatsızlık uyandırırken belediye yönetimine yapılan şikâyetlerin bu güne kadar sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Dünya Barış Anıtı'nın hemen altında belediye eli ile yaşanan çevre katliamı skandal olarak nitelendirildi.AK Parti Bayraklı İlçe Tarkan Düzman, "Bayraklı Belediyesi, temizlik şantiyesini yasal olmayan bir şekilde resmen vahşi çöp depolama alanına dönüştürdü. Araziye dökülen çöplerden dolayı bölge sinekten, böcekten geçilmiyor. Etrafa yayılan pis koku da cabası. Bu da insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi. Bayraklı Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir ise "Yaşananlar tam anlamıyla skandal. Her fırsatta çevreci olduklarını iddia eden CHP'li arkadaşlar, vahşi depolama yapıp üzerini toprakla örtüyor" dedi. Vatandaşlardan Mehmet Aktan, "Pis koku ve sinekten yaz günü kapı pencere açamaz duruma geldik. Defalarca şikâyet ettik ama çözüm bulamadık" derken, Selda Balıkçı ise "Koku ve sinekten çok rahatsızız. En ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Can güvenliğimiz tehlikede" dedi.