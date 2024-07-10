Düğünü yarıda kesip hainlere karşı durdu

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ'cü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit olan Murat İnci'nin ağabeyi Mehmet İnci o gece yaşananları anlattı. İnci, "O gün düğünümüz vardı. Toplanıp internetten olan biteni takip etmeye başladık. Düğünü erken bitirdik. Böyle bir durumda evde durmayacağını bildiğim için Murat'a 'Evine git, Mira hasta onunla ilgilen' dedim. Sonra dayanamamış eşi Meryem'e 'Ben gidiyorum, geliyor musun?' diye sormuş. Meryem de 'Çocuk hasta, sen git' demiş" dedi. İnci, "Murat, tankların ezdiği arabaların görüntülerini gönderiyordu. Bir yandan Genelkurmay Başkanlığı'na yürüyordu.Bu arada yeğenim aradı. 'Bünyamin dayımı Külliye'de askerler vurdu' dedi. Şoka girdim. Kardeşim Murat'ı arayıp durumu anlattım. O da 'Genelkurmay Başkanlığı'nı hainlerden temizledik' dedi. Sonra 'Kana ihtiyaç var mı? Geliyorum' sözlerini işittim, bir daha sesini duyamadım. Sonra annem, Murat'ı aramış. Telefonu açan kişi 'Telefon sahibi yaralandı. Ambulansla kaldırıldı' demiş. Sabaha kadar Ankara'nın bütün hastanelerini aradık, en son Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morgunda bulduk" dedi. Hain darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçmesine rağmen acının ve özlemin sürdüğünü söyleyen ağabey İnci, "Değil Murat binlerce Murat bu ülkeye feda olsun. Allah'ım hiçbir mazlumun ahını yerde koymaz. Halkımıza, devletimize ihanet edenin cezası idam olmalı" diye konuştu.