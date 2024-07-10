Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a: “Kıvırmam sözünün arkasında dur ve istifa et” çağrısı

Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir bölümü Düzce İl sınırında kalan "Bolu Dağı'nın adı Düzce Dağı olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sonrası iki ilin Belediye Başkanları sosyal medya hesaplarından atışmaya başladı.

Son olarak bugün bir paylaşım yapan Dr. Faruk Özlü, 2023 seçimlerinden önce bir televizyon programına katılan ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığına adaylığımı koymayacağım" sözlerini sarf eden Tanju Özcan'a bu görüntüleri hatırlattı.

Özlü'den Özcan'a : "Sözünün arkasında dur ve istifa et"

Yaptığı paylaşımda Özlü; "Söz vermek yürek ister. O yürek sende yok biliyorum. Ama yine de hatırlatmak istedim. 'Kıvırmam' sözünün arkasında dur ve istifa et. Bolulular senin heykelini diksinler. Hadi bakalım edebilecek misin?" ifadelerine yer verdi.