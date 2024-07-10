Güvenlik kaynakları duyurdu: Kayseri’deki olaylarda terör bağlantısı

Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan provokasyonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerinden başlatılan provokasyonda paylaşım yapan hesapların terör örgütleri ile bağlantıları tespit edildi.