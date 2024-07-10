Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Eylemde çocuklarının fotoğraflarını yanından ayırmayan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 9 yıldır çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

DEM Parti ve PKK'dan çocuğunu isteyen Koçhan, şöyle konuştu:

"Biz perişanız oğlum, gel teslim ol. Ben PKK'den çocuğumu istiyorum. Biz evladımızın peşindeyiz. Ersin baban hasta, bende rahatsızım. Yolunuz yol değil. Bütün evlatlara sesleniyorum. Gelin devlet sığının. Oranın size faydası yok."

Anne Gülbahar Teker ise 6 yıl önce eyleme Diyarbakır'da katıldığını ifade etti.

Onlardan korkmadıklarını belirten Teker, "Çocuklarımızı bize versinler. Lanet olsun bu PKK'ya. Bu Kürt hakkı değil. Kürt hakkı namuslarını dağa götürmez. Herkese sesleniyorum, gelin teslim olsun. Herkes bize destek versin. PKK'ya lanet olsun. Oğlum herkes ailesine teslim oluyor. Seni bekliyorum. Bak ben hastayım, kardeşin hasta, kimse yok bize baksın." dedi.