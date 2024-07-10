Irak’ın kuzeyinde teröre darbe: Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
BİRÇOK SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgede ele geçirilen malzeme şöyle:
-1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü,
-4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,
-1 adet AT-4 tanksavar silahı,
-1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü,
-1 adet Zagros keskin nişancı silahı,
-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği,
-1 adet RPG-7 roketatar, -28 adet el bombası,
-590 adet 7,62 mm mühimmat,
-1.020 adet 5,56 mm mühimmat,
-2.070 adet 5,45 mm mühimmat,
-250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
-59 adet 12,7 mm mühimmat,
-6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
-2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,
-9 adet RPG-7 sevk fişeği,
-4 adet alpha-fire düzenek,
-1 adet gece görüş dürbünü,
-1 adet termal silah dürbünü,
-EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme,
-1 adet Yaesu telsiz,
-1 adet elektronik kitap okuyucu,
-1 adet flash bellek,
-1 adet radyo,
-1 adet akü,
-1 adet güneş enerji paneli,
-Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme,
-Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."