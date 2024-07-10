Rahat uyu şehidim

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Eğer şehit olursam Afrika'da adıma su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" vasiyeti birçok dernek tarafından yerine getiriliyor. Son olarak İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu tarafından Tanzanya'da şehit için su kuyusu açıldı. Bölge halkı şehidimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı.Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıkmıştı. Şehidi, şahadetinden 3 gün önce cep telefonuyla çekilen görüntüsünde, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" dedi.Şehidin bu vasiyeti yürekleri dağlarken, onlarca STK bu vasiyeti yerine getirmek için sıraya girmişti. Çok sayıda dernek tarafından şehit adına su kuyusu açılırken son olarak İDDEF (İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu) şehit adına Tanzanya'nın Chanika köyünde elektrikli çeşmeli ve depolu su kuyusu açtı.Binlerce kişinin temiz su kaynağına ulaşım noktası olacak olan su kuyusu mazlumların yüzünü güldürdü. Bölge halkı kuyu açılışının ardından Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için gıyabi cenaze namazı kılarak şehitler için dua etti.