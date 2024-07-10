Haberler Gündem Haberleri THY: Yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor
Giriş Tarihi: 10.7.2024 17:08 Son Güncelleme: 10.7.2024 17:22

THY: Yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir." açıklamasında bulundu.

THY: Yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir." dedi.

Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları'nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.

Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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THY: Yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor
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