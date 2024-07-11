22. madde vicdansızlığı

HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz hukuksuz yere çıkarılan işçilerin, işlerine geri dönene kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Akdeniz "İşten çıkarılan işçi sayısı maalesef 800'ü geçti. HAK-İŞ Sendikası olarak emekçi kardeşlerimizin yanında duruyoruz. Yakın zamanda Gevaş Belediyesi'nden 37 kişiyi işten çıkardılar. Bunların hemen hepsi 4-5 yıldır çalışan işçiler. Hukuksuzca bu arkadaşları da çıkardılar. Eylemlerimiz işçi arkadaşlarımız geri dönünceye kadar, açmış olduğumuz davalar sonuç verene kadar devam edecek. İpekyolu Belediyesi'nin önünde eylem çadırımızda devamlı olarak duruyoruz. Müzakere çağrısı yaptık maalesef dönüş olmadı. Bu arkadaşlarımız ekmeğe ihtiyacı olan insanlar. Hastası olanlar var. Bunlar hepsi bu memleketin çocuğu" dedi. İşten çıkarılan Bilal Fırat, 22. maddeden çıkarıldığını ve işsizlik maaşı bile alamadıklarını söyledi. Fırat, "3 Mayıs'ta işten atıldınız diye mesaj geldi. Bugün eylemimizin 69. günü, mağduriyetimiz var. İnsanlar ekmeğinden edildi.Geriye dönük mesailerimiz dahi verilmedi. Bu nasıl kin ve nefrettir ben anlamadım. İşsizlik maaşı dahi almıyoruz. Ciddi bir mağduriyet var. Ekmekle oynamanın bahanesi olmaz. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar, nerede kaldı hak, adalet, nerede kaldı emekçinin hakkı. 'Biz emekçinin, işçinin yanındayız' dediler maalesef bütün sözleri boş çıktı. Hepimiz mağduruz" dedi. Suçsuz yere işten çıkarıldıklarını belirten Münir Tonel ise "Gelsinler karşımızda dursunlar, ne suçumuz varsa yüz yüze konuşalım. Mağduruz, işimize geri dönmek istiyoruz. Mesailerimizi bile vermediler. Yerimize işçi aldılar. Zulme uğradık" ifadesini kullandı.dana'da CHP'li belediye tarafından 22. maddeden işten çıkarılan işçiler bir araya gelerek haklarını aradılar. İşçilerle buluşan AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "CHP'li belediyeler ekmeklerinden ettikleri işçileri 22'nci maddeden çıkartarak işsizlik maaşı almasının dahi önüne geçip adeta düşmanca bir tavır sergileyerek 326 işçinin ekmeğiyle oynamıştır" dedi.