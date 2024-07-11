Acılı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı. Anne Zümrüt Salim evladına çağrıda bulunarak, artık dayanamadığını, evine geri dönmesini istediğini belirtti.

DEM Partiye seslenen anne Salim, "Benim oğlumu versinler. 9 senedir benim oğlum kayıp. DEM Parti benim oğlumu kaçırdı. Oğlum hafızlık okuyordu küçüktü. Ben oğlumu istiyorum. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum sadece evladım geri istiyorum. Hamza Sensiz dayanamıyorum artık dayanamıyorum yeter" dedi.

Son nefesine kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten anne Nazlı Sancar, bu acının artık son bulmasını istediğini söyledi.

Sancar, "Artık tükendik ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Yıllardır konuşa konuşa tükendik. Bizim hakkımızı Allah HDP'ye bırakmasın. Burada yaz, kış, yağmur çamur demeden hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bu katillerin kapısındayız. Bu Kapıdan ayrılmayacağız. 13 yaşındaki evladı götürdüler. 13 yıldır ben evladımı hasretim. Onun yüzüne korkusuna konuşmasına anne demesine hasretim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. HDP bizden ne istiyor yeter artık. Ben ölmeden evladığımı görmek istiyorum. Bu hasret, bu acı bu keder bitsin. Bizimle dalga geçiyorlar şu an şarkı açmışlar bizi gördüklerinde gülüyorlar farklı işaretler yapıyorlar. Boşuna oturuyorsunuz diyorlar. Biz ama bırakmayacağız son nefesimize kadar bu katilin kapısından ayrılmayacağız" dedi.