SON DAKİKA! Adnan Oktar suç örgütü ’güncel yapılanma’ davasında yeni karar: Adnan Oktar harici tüm sanıklar tahliye edildi

Son dakika haberi: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün 'örgütü' aktif tutmak ve yeni üyeler kazandırmak amacıyla avukatlar aracılığıyla yeniden çalışmaya başladığı tespit edilmişti. Tespit üzerine başlatılan soruşturma sonunda aralarında örgüt lideri Adnan Oktar'ın da olduğu 20 kişi hakkında dava açılmıştı.

ADNAN OKTAR'IN KORKULARI

Dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık SEGBİS ile bağlandı. 1 tutuksuz sanık ise duruşmada hazır bulundu. Örgütün hukuk imamı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Fatih Kılıç ifadesinde, Adnan Oktar silahlı örgütünün çok tehlikeli ve sinsi bir örgüt olduğunu belirterek, "Bu örgüt insanın tüm hücrelerine zerk ediyor. Adnan Oktar operasyon sürecine gelene kadar zıvanadan çıkmıştı" dedi. Kılıç, Adnan Oktar'ın operasyon korkusu olduğunu, tedbirler aldığını, sıradan biri gibi görünmek için dışarı çıktığını ve silahlı bir koruma ordusuyla AVM'lere gittiğini ifade etti. Kılıç, Oktar'ın o dönem çok ciddi korkular yaşadığını da ekledi.

"HELAL YOLDAN PARA KAZANMAYI BİLMEZ"

İfadesine devam eden sanık, "Yarın bir gün operasyon olursa suçlarına ortak arıyordu. Megolaman, aşağılık kompleksi olan biriydi. Sürekli övülmeyi isterdi. Adnan Oktar'ın en büyük korkusu yalnız kalmaktır. Adnan Oktar hiçbir kitabını, makalesini kendi yazmadı ekibi yazdı ama kendisi yazmış gibi yaptı. Helal yoldan para kazanmayı bilmez, 10 lira para kazanmayı bilmez. Hep başkaları üzerinden geçinir. Sadece çok iyi konuşmayı bilir" şeklinde konuştu.

"ADNAN OKTAR'IN KONFORU DEĞİŞMEDİ"

Fatih Kılıç, "Bütün bu işi organize eden avukatlar. İçerideki insanları etkin pişman olmamaları için kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Sonra herkes birbirine mektup yazmaya başladı. Adnan Oktar'ın konforu değişmedi. Cezaevinde örgütü istediği gibi yönetti. Adnan Oktar ne istediyse ne dediyse dışarda da yapıldı. İnsanları içerde manipülasyonla, telkinle tutuyorlardı" dedi.

"HOŞUNA GİDEN ŞEYLERİ ANLATMIYOR"

Savunmasını tamamlamasının ardından Adnan Oktar, sanık Fatih Kılıç'a "Fatih Bey bu arkadaş grubuna neden geldiniz? Kaç yıl kaldınız?" diye sordu. Sanık Kılıç, "İşe ihtiyacım vardı, 20 yıl kaldım örgütte." diye cevap verdi. Bunun üzerine Adnan Oktar, "20 yılda sizi etkileyen güzel şeyler nelerdi? Hoşuna giden şeylerden bahsetmiyor" deyince mahkeme başkanı araya girerek, "Sormak istediğiniz spesifik bir şey varsa sorun yoksa sizi geçeceğiz." dedi. Bunun üzerine tutuklu sanık Adnan Oktar'ın soruları geçildi.

Tanık olarak dinlenen Müge Öğütçü, örgütün yapısını iddianameyi okuyunca anladığını, iddianameyi okuduğunda kafasından kaynar sular döküldüğünü ve örgütten ayrılığını Oktar'a bildirmediğini söyledi. Öğütçü, "Bu dönemde avukatlar aracılığıyla beni tehdit etmeye başladı. Adnan Oktar nereye gitse istediği sistemi yönetir. 32 senedir işlettiği sistemi hapse girince avukatları aracılığıyla yapmaya başladı" şekilde konuştu.

ADNAN OKTAR DIŞINDAKİ TÜM TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adnan Oktar dışındaki tüm tutuklu sanıklar Meltem Daban, Ferhunde Eda Babuna, Elvan Şahin, Aslı Efeoğlu, Mine Kalça'nın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.