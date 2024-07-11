Alanya’da CHP’li belediye köylü esnafını kura dışında bıraktı!

Antalya'nın Alanya İlçesinde 31 Mart Belediye seçimlerinde CHP Belediye Başkanlığını Osman Tarık Özçelik kazanmıştı. Cuma pazarındaki yeni yapılan Kapalı Pazar binasını 'ucube' olarak nitelendirmişti. Belediye yaşanan durum üzerine açıklama yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Köylü milletin efendisidir.







Cuma Pazarımız için kura çekimimizi gerçekleştirdik. Çekilen kurada pazar yeri çıkan üreticilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kura dışında kalan 75 yaşındaki teyzemizi, engelli olmasına rağmen üreten amcamızı ve yüreği tertemiz 140 çiftçi pazarcımızın kura dışında bırakılmasına sebebiyet verenleri vicdani sorumluluğa davet ediyor ve üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.





ESNAFI ÇÖP KUTUSU VE GERİ DÖNÜŞÜM ÖNÜNDE SATIŞ YAPACAK

Alanya Belediyesi yeni Pazar yerinin sarı çizgi çizilmesi sonrası zabıta ve Pazarcılar odası ve Ziraat Odası Başkanların gözetiminde yapılan kura çekiminde ise kaldırım üzerinde bulunan çöp kutusu ve geri dönüşüm kutusu önünde satış yapacakları tepki ile karşılandı.