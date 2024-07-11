Başkan Erdoğan’dan NATO’da net mesaj: Bölgemizde bir terör devleti kurmak hayaldir! Gerçekleşmeyecek

BÖLGEMİZ SAVAŞ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.