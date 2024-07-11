Başkan Erdoğan’dan NATO’da net mesaj: Bölgemizde bir terör devleti kurmak hayaldir! Gerçekleşmeyecek

Washington'daki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
(NATO'da) Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir.
BÖLGEMİZ SAVAŞ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA
Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.