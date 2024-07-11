Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan NATO'da net mesaj: Bölgemizde bir terör devleti kurmak hayaldir! Gerçekleşmeyecek
Giriş Tarihi: 11.7.2024 13:42 Son Güncelleme: 11.7.2024 14:00

Başkan Erdoğan'dan NATO'da net mesaj: Bölgemizde bir terör devleti kurmak hayaldir! Gerçekleşmeyecek

Washington'daki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." diyen Başkan Erdoğan, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan NATO’da net mesaj: Bölgemizde bir terör devleti kurmak hayaldir! Gerçekleşmeyecek

Washington'daki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
(NATO'da) Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir.

BÖLGEMİZ SAVAŞ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA
Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

BÖLGEMİZDE TERÖR DEVLETİ KURMAK HAYALDİR
Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan NATO'da net mesaj: Bölgemizde bir terör devleti kurmak hayaldir! Gerçekleşmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA