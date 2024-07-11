CHP’li başkandan engellilere engel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP'li olan önceki belediye başkanı Tolga Tosun, geliştirdiği sorumluluk projesiyle Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde Engelsiz Yaşam Kampı'nı hayata geçirdi. On bungalovuyla, restoranıyla, kafesiyle, plajıyla ve sahiliyle özel bireyler için tasarlanan kamptan her yıl 200'den fazla engelli vatandaş ve aileleri ücretsiz faydalanıyordu. Ancak, 31 Mart'ta koltuğu devralan ve CHP'li Dursun Mirza, özel bireyler ve ailelerine kura ile tahsis edilen bungalovların sayısını 10'dan 5'e düşürdü. Geriye kalan 5 bungalov ise geceliği 3 bin liradan vatandaşlara kiralanmaya başlandı. BanBel Tatil Köyü olarak değiştirilen kamp adına açılan medya hesabından bungalovların pazarlanmaya başlandığı öğrenildi.