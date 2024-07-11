DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor

Diyarbakır'da başta Büyükşehir Belediyesi'nde olmak üzere onlarca işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. İşsiz kalan emekçilerden biri de Yenişehir Belediyesi'nde nisan ayında işe başlayan 3 çocuk babası Bedirhan Altunhan'dı. Kayyum döneminde Yenişehir Merkez İlçe Belediyesi'nde dosya arşiv bölümünde işe başladığını belirten Altunhan, "DEM Parti kazandıktan sonra belediye gelen partililer, 'Kayyum döneminde işe alınan çalışanları burada barındırmayacağız' dediler. Belediye başkanları mazbatalarını aldıktan sonra personel dairesine gelen yeni ekip, bir bir çağırdığı çalışanları işten attırmaya başladı. 30 Nisan 2024 günü her zamanki gibi işime gittim. Mesai bittikten sonra telefonuma hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akdimin feshedildiği yönünde mesaj geldi. İşsiz kaldığım bir yana gelen mesaj beni şoke etti" dedi. Personel dairesiyle görüşmeye gittiğini ve neden işten atıldığını sorduğunu belirten Altunhan, "Personel dairesindekiler yüzüme dahi bakmadıkları gibi, hiçbir gerekçe de söylemediler. Üç çocuğumla birlikte bizi perişan ettiler. Benim gibi onlarca insanı işsiz bıraktılar. Hangi vicdana ve adalete sığar bu durum" ifadelerini kullanıldı.Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde çalışan Abdullah Biroğlu, kaldırım peyzaj düzenleme işine verildi. Sıcak hava nedeniyle sabah ya da akşam yapılması gereken kaldırım ve peyzaj işinde öğlen sıcağında çalıştırılan ve kalp hastası olan Biroğlu, kendini kötü hissedince Büyükşehir Belediyesi'nde lavaboya gitti. Dönmeyince lavaboya giren çalışanlar, talihsiz adamı yere yığılmış halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Biroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Biroğlu'nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na kalp hastası olduğu için güneş altında çalışamayacağını bildirdiği öğrenildi.