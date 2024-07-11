Emine Erdoğan Jill Biden’ın davetlisi olarak resepsiyona katıldı

"ORTAK DEĞERLERİMİZİ PEKİŞTİRMEK ADINA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Erdoğan resepsiyon sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington'da lider eşleri ile bir araya geldik. ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk."