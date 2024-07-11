SABAH yazdı, bakanlık ‘dur’ dedi

İzmir'de, CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin Yamanlar Mahallesi'nde geçmişte temizlik işleri şantiyesi kurmak için hazineden kiraladığı araziyi çöplüğe çevirmesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü 'dur' dedi. SABAH'ın, yaşanan çevre katliamını 'CHP'li belediyeden kaçak çöplük'' başlığı ile duyurması üzerine çöplüğe giderek inceleme yapan Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü görevlileri, Bayraklı Belediyesi hakkında idari işlem başlattı.İl Müdürlüğü belediyeye, alana döküp üstünü toprakla örttüğü çöpleri kaldırması için süre verdi. Çöplükten yayılan pis koku ve sinek yüzünden yaz günü kapı pencere açamaz duruma gelen mahalle sakinleri, SABAH'a teşekkür etti. Mahalleli, Bayraklı Belediyesi'nin üç beş kuruş yakıttan tasarruf edeceğim diye şantiye sahasına usulsüz şekilde gömdüğü yüzlerce kamyon çöpü kaldırmasını bekliyor.