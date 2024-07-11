Şehit babası 6 evlat acısı yaşamış

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Kararlılık Operasyonu'nda teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar 4 Temmuz günü şehit düştü. 6 yılık asker, evli ve 2 çocuk babası şehit Acar'ın naaşı Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Acar ailesinin acı dolu hikâyesi ise yürek burktu.9 çocuğu olan baba Cevat Acar'ın daha önce 3 oğlu ve 2 kızını hastalık ve kaza nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Cevat Acar'ın şehit oğlu ile birlikte 6. kez evlat acısı yaşadığı belirtildi. Geride 2 kız ve bir oğlu kalan baba Cevat Acar, görevlere giden oğluna bir şey olacak endişesi ile görevi bırakmasını, sözleşmesini yenilememesini ve kendi evinin yaklaşık 50 metre yakınında ev yaptırdığını ve gelip burada yaşamasını istediği öğrenildi. Ancak şehit Acar'ın ise 'Bu mesleği bırakamam. Sonuna kadar mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Sözleşmemi yenileceğim' diyerek görevine devam ettiği belirtildi.