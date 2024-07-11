Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı yeni gelişmeyi duyurdu: F-16 alımında sona doğru

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı F-16 alımıyla ilgili açıklamada bulundu. MSB, teknik detayların ele alınacağı mesajını verdi.

MSB, "F-16 tedarik/modernizasyon süreciyle ilgili bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

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