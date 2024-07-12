15 Temmuz etkinlikleri Antalya’da dualarla başladı

Düzenlenen etkinliklere Valisi Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Akın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri,15 Temmuz'da şehit olan Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif Okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerimiz için Akdeniz Üniversitesi Camii'nde, Cuma namazına müteakip Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde 253 şehidimiz anısına 253 fidan dikildi.