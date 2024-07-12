45 derecede hak arama mücadelesi

Hizmet İş Sendikası öncülüğünde kurulan çadırda oturma eylemi yapan mağdur işçiler, sıcak havaya rağmen hak arama mücadelesini sürdürüyor. AK Partili Diyarbakır'ın Çermik ilçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Eğil ilçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çüngüş ilçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Hazro ilçe Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, çadırı ziyaret ederek işçilere destek ve moral verdi. Hizmet İş Sendikası Başkanı Kahraman, sıcak havaya rağmen kararlı bir şekilde hak arayışlarının devam ettiğini belirterek, "Önce Bağlar Belediyesi'nde ardında Sur Belediyesi'nde eylem yaparak ekmeğinden edilen kardeşlerimiz için sesimizi duyurduk. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi önünde haykırıyoruz. Sesimizi kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama başaramıyorlar. Her tarafı belediye araçlarıyla kapatmışlar. Ekmeğini elinden aldıkları bu insanlardan bu kadar korkuyorlar ama bunun onlara faydası yok. Bu mağduriyetler son bulana dek kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu kutlu ve haklı mücadelede yanımızda olan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.