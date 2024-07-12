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Giriş Tarihi: 12.7.2024 12:12 Son Güncelleme: 12.7.2024 12:21

9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

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9 terörist etkisiz hale getirildi
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