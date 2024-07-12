Adalet eski Bakanı Bozdağ: Apaçık bir iftiradır

Bozdağ konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamadı "Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum."ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Adalet eski Bakanı Bozdağ açıklamasında "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."ifadelerini kullandı.