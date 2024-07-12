Haberler Gündem Haberleri Adalet eski Bakanı Bozdağ: Apaçık bir iftiradır
Giriş Tarihi: 12.7.2024 13:32

Adalet eski Bakanı Bozdağ: Apaçık bir iftiradır

Adalet eski Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan Serdar Sertçelik'in iddialarına sert tepki göstererek “Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır” dedi.

Halit TURAN Halit TURAN
Adalet eski Bakanı Bozdağ: Apaçık bir iftiradır

Bozdağ konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamadı "Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum."ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Adalet eski Bakanı Bozdağ açıklamasında "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."ifadelerini kullandı.

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Adalet eski Bakanı Bozdağ: Apaçık bir iftiradır
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