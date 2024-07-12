Aranan şahıslar "Çember"e sıkıştırıldı: 4 bin 466 gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde, son 5 günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen 'ÇEMBER-19' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 66 kişinin yakalandığını açıkladı.
8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-19" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣ bin 4️⃣6️⃣6️⃣ firari yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu… pic.twitter.com/IfR4ZChTlP