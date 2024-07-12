Haberler Gündem Haberleri Aranan şahıslar "Çember"e sıkıştırıldı: 4 bin 466 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.7.2024 07:52

Aranan şahıslar "Çember"e sıkıştırıldı: 4 bin 466 gözaltı

81 ilde son 5 günde “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı.

Aranan şahıslar Çembere sıkıştırıldı: 4 bin 466 gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde, son 5 günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen 'ÇEMBER-19' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 66 kişinin yakalandığını açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aranan şahıslar "Çember"e sıkıştırıldı: 4 bin 466 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA