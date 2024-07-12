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Giriş Tarihi: 12.7.2024 18:02 Son Güncelleme: 12.7.2024 18:07

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın ismini kullanarak kimlik kartları düzenlenleyen şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır.

Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı
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