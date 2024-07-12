Bakan Yumaklı: Türkiye’mizin dört bir tarafı cennet gibi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet töreni 100. Yıl Kongre Merkezinde yapıldı. Mezuniyet törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, il protokolü, öğrenci ve aileleri katıldı.

Bakan Yumaklı, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Yüzüncü Yıl Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, öğrencilerin bugün öğüt aldıkları son gün olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, Eğer en iyisi olmak için çabalamıyorsanız, hiçbir şeyi gelip de sizin ellerinize, avuçlarınıza vermiyor, vermeyecek. Ne olursanız olun, en iyisini yapmak için kendi potansiyelinizin farkına varın. Bilin ki çok çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Kendimiz, ülkemiz ve sorumluluklarımız için çok çalışmak zorundayız. Bu dünya, böyle bir dünya. Daha da zor, daha da zorlaşacak. Pozitif veya negatif bir sürü değişiklikler, yenilikler oluyor" dedi.

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu, "bize bir şey olmaz" diyenleri biraz önce yansıda gördüklerini ifade eden Bakan Yumaklı, dolayısıyla güçlü bir ülke ve millet olacaklarını belirtti. Bakan Yumaklı, "Hakikaten geçmişte örneklerini bütün dünyanın gördüğü, tarihin yazdığı bu milleti olması gereken yere getireceğiz inşallah. 1960 yılında dünya 3 milyardı. Bugün 8 milyar, 2050'de 10 milyar olacak. Müthiş de bir rekabet var. Dolayısıyla nüfusumuzun artacak. Türkiye'nin 2050 nüfusunun 105 milyon civarında olması öngörülüyor." Dedi.

Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak içinde girişimcilik ruhu taşıyan, özellikle gençlere ve kadın girişimcilerimize ekstra desteklerimiz var. Eğer kendi işinin patronu olmak isteyen, 'ben bir şeyler üretmek istiyorum' diyenler varsa ve bu da Bakanlığımızın uhdesinde olan konular ise bakanlık olarak hazırız. En büyük yanlış da maalesef herkesin bir memuriyet beklentisi oluyor. Elbette onlar da olacak ama lütfen içinizdeki o potansiyeli keşfedip üretimde olun." Dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve beraberindeki protokol üyeleri, okulu ve bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere mezuniyet belgeleriz ve çeşitli hediyeler verdi. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, daha sonra yerle içerisinde 200 kınalı kekliği doğaya bıraktı. Burada açıklama yapan Yumaklı, Türkiye'nin biyoçeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Hala hem bazı bitki hem de hayvan türlerinin Türkiye'de yeni yeni keşfedilmeye devam ettiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti: "Türkiye'mizin dört bir tarafı bu anlamda cennet gibi. Elbette ki bazen bunlarla alakalı Türkiye'mize has bazı türlerin yurt dışına kaçırılma girişimleri oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz bunlarla ilgili çok yoğun bir çaba sarf ediyor ki ülke dışına çıkmasın diye. Bunun dışında bazı türlerin doğaya bırakılması var. Bu kimi zaman bir keklik türü, kimi zaman da balık türleri oluyor. Netice itibariyle biyoçeşitliğin korunması adına Bakanlık olarak çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Doğadaki birçok zararlıyı yok eden, onlarla mücadele eden doğal bir savaşçı. Hem biyoçeşitliğin gelişmesine faydalı oluyor hem de doğada özellikle iklim değişikliğinden sonra zararlı türlerin artmasıyla beraber mücadele yoğunluğu artıyor. Onlara da faydalı oluyor. Bugün burada keklik salınımı gerçekleştirmiş olacağız. Bu bir sembol. Türkiye'mizin dört bir tarafında binlerce keklik doğaya salınmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim Türkiye'mizi bu zenginlikleriyle hep daim kılsın" dedi. Ardından Kırıkkale Valiliğini ziyaret eden Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladı. Yumaklı, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Mehmet Makas ve il protokolü ile görüştü.