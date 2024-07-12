‘Bin canımız feda olsun’

Turkuvaz Medya'da "15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız" konferansı gerçekleştirildi. Konferans kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin demokrasi ve millet iradesi üzerindeki etkileri, milli birlik ve beraberlik konuları ele alındı. Programda konuşan FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz darbe girişiminde geride sevdiklerini bırakarak vatanı savunmaya giden ve yaralanan gaziler, "Bir daha olursa yine karşılarına dikiliriz" bilinciyle FETÖ'ye olan öfkelerini dile getirdi.ÜZERİMİZE SIKILAN KURŞUNLARI HAK ETMEDİK15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktaran 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bu vatanın bir evladı olarak, vatan sevgisinin imandan olduğunu bilen bir insan olarak o gün sokağa çıkan milyonlarca insandan biriydim. Nasibim yoktu şehit olamadım, nasibim yoktu gazi olamadım. Peygamberlik makamından sonra gelen şehitlik makamı Allah'ın bir ikramıdır; ancak bana nasip olmadı. Halkın üzerine kurşunlar salın diye talimatlar verdiler o gece. Ülkemizin çocukları olarak, ülkemiz ve sınır ötemiz hakkında hep iyi şeyler düşünen insanlar olarak onlarca kurşunu hak eden insanlar değildik. Korkuları ne terör örgütü ne bir başka örgütmüş; onların korkuları bu milletin insanlarıymış. Ekonomik güçle veya başka bir güçle süper güç olmazsınız, şehadeti anladığımız takdirde, iman etmişseniz o zaman siz bir süper güçsüzünüzdür" dedi.HALKIMIZIN NE KADAR CESUR OLDUĞUNU GÖRDÜM15 Temmuz Gazisi Beşir Doğan, "Hakikaten acı verici bir gündü ama benim için sevindirici bir gündü çünkü halkımızın ne kadar yiğit, ne kadar cesur olduğunu gördüm. İlk hac görevimi yaptığımda 'Allah'ım Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimizi süper bir güç olarak görmek istiyorum. Bana bu ülkeye hizmet etmeyi nasip eyle diye dua etmişimdir. Bin tane canım olsa hepsini de feda etmeye hazırım" diye konuştu.YERE DÜŞTÜĞÜMÜZDE BİLE ATEŞ DEVAM EDİYORDU15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan bir diğer tanık 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı İlhami Çil, "Gaziler arasında biz en şanslılarıyız. Şu anda evinden çıkamayan gazilerimiz var psikolojik olarak. Dernek olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olacağız. O gece yaşananlar bu milletin tam olarak kendisinin hikâyesi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedellerini ödeyenlerin hâlâ içlerindeki ateş yanıyor. O gece köprüye doğru hiç tanımadığımız insanlarla kol kola girerek kelime şehadetler getire getire yürüdük. Büyük bayrağımızla birlikte hainlere karşı yürüdük. Sağımızdan solumuzdan vurulduk, vurdular bizi. Yere düştükten sonra bile ateş hâlâ devam ediyordu" dedi.'SEN YAPMAN GEREKENİ YAP' DEDİMGazi Vasfi Yılmaz, tankın kendisini ezdiği görüntülere ilişkin olarak, "Bir özel harekât polisimiz bu zırhlı araçların oraya gitmemesi gerektiğini söylemişti. Tankın ilerlediğini görünce kendi kendime; 'Ya ölürsün ya sakat kalırsın' dedim. 'Sen yapman gerekeni yap, akıbetini düşünme' diyerek tankın önüne geçtim. Tank üzerimden geçti. O gece ilahi bir güç bizi yönlendirdi" dedi.ŞAHDAMARIMDAN VURULDUM15 Temmuz günü yaşadığı duygu dolu anları anlatan 15 Temmuz Gazisi Doğan Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın bizi yönlendirdiği gibi havaalanına giderken bizi genç arkadaşlarımız durdurdu, 'Askerler, polislerimize kurşun atıyorlar' dedi. O anda bir polis arkadaşımız vuruldu. Ben de şahdamarımdan kurşun almışım. Belimden de kurşun almışım. Farkında bile değildim. Allah bana iki tane kurşun nasip etti" diye konuştu.BİZİ O GECE İLAHİ BİR GÜÇ KUŞATTIGAZI Gürsel Erden, "15 Temmuz, bu ülke için bir destandır. Rabbim bir daha bu geceyi yaşatmasın. Beklentiler ve talepler var. Ancak biz Anadolu insanı olduğumuz için bunları dile getiremiyoruz. Devletimiz sağ olsun, gerekli şeyleri yaptı ve yapmaya devam ediyor. Devletimizin yanındayız. Tek beklentimiz, devletimizin bekasıdır. O an hiçbir korku ve tereddüt hissetmedim. Bizi ilahi bir güç kuşattı. Elimizde hiçbir şey olmamasına rağmen biz kazandık" dedi.SABAH