Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan: Cumhurbaşkanımızla 80 yılda yapılan hizmetin 10 katını yaptık

"YENİMAHALE'DE OYLARI ARTIRDIK"

"2014 yerel seçimlerinde aslında aday adayı değildim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, o dönem başbakan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla beni Yenimahalle'den belediye başkanı adayı gösterdiler. O dönemdeki zor şartlara rağmen Ak Parti'nin oyunu yüzde 22 seviyesinden yüzde 38'e getirdik, ama olmadı. Seçimlerden sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına getirildim. Nihayetinde 2023 yılında emekli olarak ayrıldım."

"İLÇEMİZİ MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN UZAKLAŞAN ANLAYIŞLARA BIRAKMAMAK İÇİN ADAY OLDUM"

"Ben bağımsız aday olmadan önce Çamlıdere'de bir değişiklik olması gerekiyordu çünkü 4 dönem oldu. 'Hizmet alanı küçük demezsen seni Çamlıdere'den aday gösterelim' demişlerdi. Ben de 'burası benim memleketim, doğduğum topraklar. Buradaki insanların yaşam tarzlarını ve sıkıntılarını bilen bir insanım, böyle bir şey gerçekleşirse hizmetin büyüğü küçüğü olmaz.' Cevabını verdim. Sonra aslında bir sıkıntı görünmüyordu ama karar verildi; mevcut başkanın beşinci kez aday gösterilmesi konusunda. Bu kararı açıklandığında vatandaşda çok büyük bir infial oluştu. Bir hayal kırıklığı yaşadılar. Beni çok sayıda hemşerimiz, vatandaşı aradı 'ya bu böyle olmadı sen ne yapacaksın' gibi sorular yönelttiler. Burada derin bir sıkıntı olduğu biliniyordu vatandaşla bağ kopmuştu. Bir karar vermek durumundaydım. Vatandaşın derin bir beklentisi vardı. Benim de ne olduğum belli. Bu kararı almamadaki asıl sebep, yani oylar üzerinde oyunlar oynanmasın değişik masalara oylar gitmesin diye bu şekilde karar verdim. Burası benim memleketim doğduğum topraklar. Burası Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin manevi şemsiyesi altında bulunan bir ilçe. Burada milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşan gelenek ve kültürümüze aykırı hiçbir şeyin oluşması ve yaşamasına izin veremeyiz. Göz göre göre tehlikeli ellere düşmesine müsaade edemeyiz. Dolayısıyla benim buradan aday olmamda ki sebep de bu değerlere sahip çıkmaktır."

ERDOĞAN'I AÇILIŞA DAVET ETTİ

"Ankara'nın 25 ilçesi var hepsi çok değerli ama buranın özelliği, bir taraftan, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin manevi şemsiyesi altında olan biri ilçe. Bir diğer taraftan da Ankara'nın akciğeri 6 milyonluk Ankara'ya içme suyu temin eden Çamlıdere Barajı burada Ankara'nın 25 ilçesi arasında orman zenginliği açısından en zengin ilçesi burası. Sınırlarımız içerisinde 2 tane tabiat parkımız var. Bu hafta sonu da yağlı güreş festivalimizin yapılacağı Aluçdağı Tabiat Parkı var. Sayın Cumhurbaşkanımzı bakanlarımızı ve milletvekillerimizİ davet ettik. Aynı zamanda tüm vatandaşlarımızı da davet ediyorum"