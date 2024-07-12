Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan: Cumhurbaşkanımızla 80 yılda yapılan hizmetin 10 katını yaptık

SABAH'a konuşan Adem Ceylan Belediye Başkanlığına kadar uzanan mesleki geçmişini ve süreci anlattı. Yerel yöneticiliğin mesleği olduğunu kaydeden Ceylan, 1990 yılından 2004 sonuna kadar İçişleri Bakanlığı'nda Mahalli İdareler Kontrolörlüğü görevinde bulunduğunu hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Belediye Başkanı seçildiğinde "94 ruhu" olarak tanımlanan sürece tanık olduğunu ifade eden Ceylan şu bilgileri verdi:
"94 RUHUNA TANIK OLDUM"
"Ben o tarihlerde İstanbul'da teftiş, denetim, inceleme, soruşturma görevimde iken Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Malum o tarihlerde İSKİ ile ilgili biz soruşturmalar, incelemeler yapıyorduk. Yerel yönetimlerle ilgili bizim dağarcığımız olan bilgileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza veyahut da oradaki yöneticilere aktarma fırsatımız oldu. O zaman tanıştık. Ben o zaman 94 ruhunu yaşadım. Çünkü o dönemde malum yani AK Parti yerel yönetim sürecinin de başlangıcıydı. Hakikaten samimiyet üst seviyedeydi. Benim de hep söylediğim gibi işi kucaklamak, samimiyetle, iyi niyetle kucaklamak üst seviyedeydi. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bize örnek oldu."
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ HALK ADAMI"
"Sayın Cumhurbaşkanımız bir halk adamı ben de o yapıya sahibim, vatandaşla samimiyetle kucaklaşabilmek, Vatandaşın haliyle hallenmek. Bu aslında yerel yönetimin, yapı taşı. Bu yüzden de vatandaşımız bizi de başını üstünde tutuyor."
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA 80 YILDA YAPILAN HİZMETİN 10 KATINI YAPTIK"
"2005 yılının ortasında özel idareler yeniden yapılandırıldı. Ben de kurucu genel sekreter yardımcısı olarak Ankara İl Özel İdaresi'nde görev aldım.2014 yılına kadar da genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Başbakanlığı dönemiydi. Hem kırsal kesimin bütün altyapı hizmetleri, yol, su, kanalizasyon, kırsal kesimin gelişimi, değişimi, tarımsal hizmetler, sulama tesisleri, bir diğer taraftan da eğitim kurumları, sağlık kurumları, spor tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı noktasında Sayın Başbakanımızın, önderliğinde Ankara'da 80 yılda yapılan yatırımların 5 katını 10 katını yaptık. Rakamlar ortada zaten. Çünkü o dönemlerde yılda 1000 derslik yapıyorduk. 1000 km asfalt yolu yapıyorduk. Eğitimde, sağlıkta, turizmde, sporda bir çağ atlattık."
"YENİMAHALE'DE OYLARI ARTIRDIK"
"2014 yerel seçimlerinde aslında aday adayı değildim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, o dönem başbakan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla beni Yenimahalle'den belediye başkanı adayı gösterdiler. O dönemdeki zor şartlara rağmen Ak Parti'nin oyunu yüzde 22 seviyesinden yüzde 38'e getirdik, ama olmadı. Seçimlerden sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına getirildim. Nihayetinde 2023 yılında emekli olarak ayrıldım."
"İLÇEMİZİ MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN UZAKLAŞAN ANLAYIŞLARA BIRAKMAMAK İÇİN ADAY OLDUM"
"Ben bağımsız aday olmadan önce Çamlıdere'de bir değişiklik olması gerekiyordu çünkü 4 dönem oldu. 'Hizmet alanı küçük demezsen seni Çamlıdere'den aday gösterelim' demişlerdi. Ben de 'burası benim memleketim, doğduğum topraklar. Buradaki insanların yaşam tarzlarını ve sıkıntılarını bilen bir insanım, böyle bir şey gerçekleşirse hizmetin büyüğü küçüğü olmaz.' Cevabını verdim. Sonra aslında bir sıkıntı görünmüyordu ama karar verildi; mevcut başkanın beşinci kez aday gösterilmesi konusunda. Bu kararı açıklandığında vatandaşda çok büyük bir infial oluştu. Bir hayal kırıklığı yaşadılar. Beni çok sayıda hemşerimiz, vatandaşı aradı 'ya bu böyle olmadı sen ne yapacaksın' gibi sorular yönelttiler. Burada derin bir sıkıntı olduğu biliniyordu vatandaşla bağ kopmuştu. Bir karar vermek durumundaydım. Vatandaşın derin bir beklentisi vardı. Benim de ne olduğum belli. Bu kararı almamadaki asıl sebep, yani oylar üzerinde oyunlar oynanmasın değişik masalara oylar gitmesin diye bu şekilde karar verdim. Burası benim memleketim doğduğum topraklar. Burası Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin manevi şemsiyesi altında bulunan bir ilçe. Burada milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşan gelenek ve kültürümüze aykırı hiçbir şeyin oluşması ve yaşamasına izin veremeyiz. Göz göre göre tehlikeli ellere düşmesine müsaade edemeyiz. Dolayısıyla benim buradan aday olmamda ki sebep de bu değerlere sahip çıkmaktır."
ERDOĞAN'I AÇILIŞA DAVET ETTİ
"Ankara'nın 25 ilçesi var hepsi çok değerli ama buranın özelliği, bir taraftan, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin manevi şemsiyesi altında olan biri ilçe. Bir diğer taraftan da Ankara'nın akciğeri 6 milyonluk Ankara'ya içme suyu temin eden Çamlıdere Barajı burada Ankara'nın 25 ilçesi arasında orman zenginliği açısından en zengin ilçesi burası. Sınırlarımız içerisinde 2 tane tabiat parkımız var. Bu hafta sonu da yağlı güreş festivalimizin yapılacağı Aluçdağı Tabiat Parkı var. Sayın Cumhurbaşkanımzı bakanlarımızı ve milletvekillerimizİ davet ettik. Aynı zamanda tüm vatandaşlarımızı da davet ediyorum"