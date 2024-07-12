Dışişleri’nden, İsrailli bakanın alçak paylaşımına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Başkan Erdoğan'a yönelik paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği belirtildi.

Bu tarz beyanların bölgenin gerçek gündemini değiştirmeyeceği belirtilerek, "İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir. Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.