Gazi polisten göz yaşartan davranış

Eski Özel Harekât Polisi Nazım Sağıroğlu (53) uzun yıllar sürdürdüğü zorlu görevinde bir operasyonda gazi olup emekliye ayrıldı. Mesleğinin getirisi olan atış uzmanlığıyla yapılması zor olan atışlar yaparak kayda alan Sağıroğlu, bu görüntülerle gelir elde etmeye başladı. Devlet ve millet bilinciyle bu gelirin tamamını şehit ailelerine bağışlayan gazi Sağıroğlu SABAH'a konuştu. Nazım Sağıroğlu, tek gayesinin vatana hizmet olduğunu ifade ederek, "Gazi olduktan sonra Devlet Ödünç Madalyası'yla onore edildim, vatanın her köşesi taşıyla toprağıyla bizim. Birçok insan beni sosyal medya hesaplarımdan tanıyor, amacım sadece şehit çocukları yararına bir şeyler yapabilmek, bu fikri aşılayanlardan biri de merhum sanatçımız İbrahim Erkal'dır. Mesleğimle ilgili videolara başladık. Devletimiz bizi en iyi şekilde yetiştirdi, bizler de üzerine koyarak geliştik. Atış talimlerine başladık. Silah ile TC yazdık, saç teline, toplu iğnelere ters düz şekilde atışlar yaptık. Hareketli çeşitli atışlar yaptık, bunları kendi imkânlarımızla yaparak paylaştık. Büyük bir hayran kitlemiz oluştu" ifadelerini kullandı.