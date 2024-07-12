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Giriş Tarihi: 12.7.2024 11:58

Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Hatay’da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 araç içerisinde göçmen kaçıran 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 9 temmuz günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan 2 araç içerisinde, ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 7 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelileri S.C. ile A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Göçmen şahıslar ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılarından birinin araç içerisinde tek başına öncü şeklinde yolculuk yaptığı ve yol kontrolü yaptığı anlaşıldı. Öncü kaçakçının arkadaki araca bilgi verdiği oyuna polis ekipleri geçit vermedi.

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Göçmen kaçakçıları tutuklandı
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