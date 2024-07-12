‘Kilit’ kasımda kapanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit" harekâtının tamamlanacağı tarihi de ilk kez SABAH'a açıkladı. NATO zirvesindeki ikili görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir terör devletine asla izin vermeyeceklerini muhataplarına bir kez daha ilettiklerini belirtti. Güler, şunları kaydetti:Orada PKK/PYD bağlantılı bir oluşuma izin vermeyeceğiz. Bunu zaten daha önce de defalarca dile getirmiştik. Burada bir kez daha bunu muhataplarımıza ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti, teröristana asla geçit vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da dün NATO toplantısında bunu vurguladı.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekâtını kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Kilidin kapanmasıyla birlikte Gara'nın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyoruz.PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerindeyiz. Öyle tüneller yapılmış, öyle mağaralar bulunuyor ki bölgede onların tümünün nerede olduğu tespit ettik. Ona ilişkin çalışmaları başlattık. Maalesef burada askerimizi en çok zorlayan hava şartları oluyor. Hava şartlarına rağmen tek askerimizin burnu kanamadan operasyonu tamamlamak istiyoruz.Eli kanlı terör örgütü bölgeye sürekli Kandil'den ve Suriye'den unsur gönderiyor. Pençe-Kilit bölgesine gelen bu teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Birçoğu da bizim verdiğimiz çetin mücadeleyi görünce kaçıyor. Terör örgütü bu bölgeyi çok önemsiyor. Burası Suriye ile Kandil arasında kilit konumda bulunuyor. Bu harekâtın tamamlanmasıyla Suriye ile Kandil arasındaki irtibatı kesmiş olacağız. Harekâtla tüm alanı kontrol altına almayı planlıyoruz.Biz Türkiye olarak, muhataplarımıza da ilettiğimiz gibi Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Bizim buradaki tek amacımız terörle mücadele etmek.