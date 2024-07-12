Milli Savunma Üniversitesi’nden 280 subay mezun oldu

Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 14. Dönem Karargâh Subaylığı mezuniyet töreni Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleşti.Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Müdürü Hava Pilot Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu ve aileler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Kara Harp Enstitüsü'nden 133, Deniz Harp Enstitüsü'nden 55, Hava Harp Enstitüsü'den 70, Misafir Askeri Personel'den 22 olmak üzere toplam 280 askeri personel mezun oldu.Mİlli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşılaştığı zaman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi yara aldı. Fakat en ciddi yarayı alan da kurmay sistemimiz. Çünkü kurmay sistemi FETÖ tarafından ele geçirilmiş, yüzde 80'den fazlası FETÖ'nün elemanı olmuştu. Bu kurmaylık sisteminde ciddi bir güven erozyonuna yol açmıştı. Kurmaylık sisteminin tarihi önemini bildiğim için sistem kuvvetlerimizle, bakanlıkla yeniden tasarlandı. Çalışmalar yapıldı ve kademelendirildi. 2017 yılından itibaren karargâh subaylığı eğitimi başladı. Ve günümüzde silahlı kuvvetlerdeki subaylarımızdan yüzde 11'i karargâh subaylığı ve komuta kurma eğitimi almış subaylarımızdan oluşuyor. Bu güne kadar 655'i dost ve müttefik ülkelerden 3 bin 123 subayımızı harp enstitülerinden mezun ettik. Bu sene de ilk dönem dâhil 35 Misafir Askeri Personel (MAP) , 421 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu karargâh subaylığı eğitiminden, 20'si MAP 37'si Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, 44'ü MAP 108'i de Silahlı Kuvvetleri kurmay subay eğitiminden mezun ediyoruz" dedi. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da, "Türkiye'nin jeopolitik konumu, istikrarsız ve değişen güvenlik ortamı, caydırıcı ve sürekli harbe hazır bir Silahlı Kuvvetleri'ni zorunlu kılmaktadır. Böylesine kritik ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemiz ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerimizi yapmaktayız. Ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.