Neslim Güngen’e tutuklama talebi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim-İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 67 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 65 şüphelinin yakalandığı operasyonla gözaltına alınan Neslim-İnanç Güngen çiftinin de aralarında olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece adliyesine sevk edildi.

ARALARINDA VERGİ MÜFETTİŞİ DE VAR

Neslim Güngen ile kayıt dışı görüşmeleri tespit edilen vergi müfettişi de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Diğer illerde olan 20 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan Neslim Güngen'in ifadesine de ulaştı. Suçlamaları reddeden Güngen, kendisini defalarca kez arayarak kayıt dışı görüşme talep eden vergi müfettişi ile ilgili, "Vergi müfettişleri ile vergi dairesinde görüşme yapıyor. Kayıt dışı görüşmedim kendisiyle" dediği öğrenildi. Güngen aynı zamanda emniyetteki ifadesinde hakkındaki bütün iddiaları reddederek "Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir" dedi.

Ayrıca Güngen'in fiziki takip sırasında yaptığı bazı görüşmelerde para kasası Gökhan Göz'le de sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.

17 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Küçükçekmece adliyesine sevk edilen 43 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Neslim-İnanç Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 21 şüpheli için ise adli kontrol talep edilirken, 5 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin hakemlikteki işlemleri devam ediyor.