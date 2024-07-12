Pençe Kilit’ten acı haber geldi

Pençe Kilit Operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etti. Patlama sırasında Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay Şehit oldu. Şehidin acı haberi Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu Şehidin yakınlarının acısını paylaşırken, Şehidin evinin önüne Türk Bayrağı asıldı. Kahraman Şehidimizin cenazesi askeri törenle Cumartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.