SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: NATO’da Türkiye’ye kritik rol

Başkan Erdoğan, ABD'deki NATO Zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin NATO Genel Sekreter Yardımcılığı rolünde İttifak'ta temsil edilmesine dair önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'a "NATO Genel Sekreter Yardımcılığı konusu da gündemde. 2010-2013 yılları arası bildiğim kadarıyla Türkiye'den Hüseyin Diriöz Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştı, 2016-2020 arasında da Tacan İldem aynı görevi yaptı. Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmede Türkiye'ye bir Genel Sekreter Yardımcılığı verilmesi talebiniz oldu diye biliyoruz. Bakışı nasıl, bu gerçekleşecek mi, gerçekleşirse belirlenmiş bir isim var mı?" sorusu yöneltildi.
"BİZ NATO'NUN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ."
Konuyu NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında da açık bir şekilde ifade ettiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bunun kararına ne ben veriyorum ne Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan veriyor. Bu konudaki talebimizi kendilerine ilettik. Sayın Rutte devir teslimden önce Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Bu ziyaret gerçekleşirse orada tekrar bu konuları kendisiyle görüşeceğiz. Biz NATO'nun en önemli ülkelerinden biriyiz." ifadelerini kullandı.
"RUTTE DE TÜRKİYE'YE YAKIŞACAĞINI İFADE ETTİ"
İttifakın bir arada olması ve etkinliğini muhafaza etmesi için çok değerli katkılar sunduklarını kaydeden Erdoğan şunları dile getirdi:
"Genel Sekreterlik yapılanmasında Türkiye'nin de böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır. Nitekim Sayın Rutte de böylesi bir makamın Türkiye'ye yakışacağını ifade etmişti. Biz ülkemizden bir ismin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmesini sadece ülkemizin o makamda temsil edilmesi için değil, bu nazik dönemlerde NATO'ya büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için de istiyoruz."