SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: NATO’da Türkiye’ye kritik rol

"RUTTE DE TÜRKİYE'YE YAKIŞACAĞINI İFADE ETTİ"

İttifakın bir arada olması ve etkinliğini muhafaza etmesi için çok değerli katkılar sunduklarını kaydeden Erdoğan şunları dile getirdi:

"Genel Sekreterlik yapılanmasında Türkiye'nin de böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır. Nitekim Sayın Rutte de böylesi bir makamın Türkiye'ye yakışacağını ifade etmişti. Biz ülkemizden bir ismin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmesini sadece ülkemizin o makamda temsil edilmesi için değil, bu nazik dönemlerde NATO'ya büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için de istiyoruz."