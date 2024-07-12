AK Partili Talus’tan Aydal’a sert tepki: Sen kimin uşağısın

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nın 56. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu danışma kurulu toplantısına; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Koordinatörü Ekrem Görçeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

10 BİN FARKLA SEÇİMİ KAZANDIK

AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç'in konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Biz bugün il ve ilçe başkanlığımız önderliğinde teşkilatları dinleyeceğiz. 11 bin oy farkla kazandığımız seçimleri bu kez de 10 bin oy farkla yeniden kazandık. Teşkilatsız bir hayat oksijensiz bir havaya benzer. Bir başarı varsa bu sizlerin eseridir. Bu zafer tüm teşkilatların zaferidir. Tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ

Başkan Bıyık'ın konuşmasından sonra kürsüye AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar çıktı. Şakar konuşmasında şunları söyledi, "Yaz mevsiminin böylesi sıcak bir gününde salonu dolduran tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Teşkilata emek vermiş ve vefat eden tüm teşkilat mensuplarına, Filistin'deki kardeşlerimize, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

ŞEKER: VATAN TOPRAĞI ŞEHİTLERİN EMANETİ

Danışma kurulu toplantısında konuşan AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker işe şunları söyledi; "Bu vatan toprağı bize şehitlerin emaneti. Filistin'in işgaline müsaade edilmeyecek. Cumhurbaşkanımız dışında diğer liderler konu Ukrayna olunca kulak kabartırken konu Filistin olunca üç maymunu oynuyorlar. Yerel seçimlerde Darıca ilçe teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

TALUS: "KOCAELİ BENİ KAYBETMİŞTİ" DEMİŞTİ

AK Parti Darıca Danışma Kurulu Toplantısında konuşan il başkanı Şahin Talus, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve 31 Mart'ta Kocaeli Büyükşehir Adayı olan Doğan Aydal' a yüklendi. Talus şu ifadeleri kullandı: "Muhalefet yerel seçimlerde Darıca'yı alacağız diyordu. Ancak ne oldu, Cumhur İttifakı olarak arka ittifak yapmadan 10 bin oy farkla seçimi aldık. Tüm teşkilatlarımızla seçimde sahada idik. 31 Mart yerel seçimlerinde bir partinin genel başkan vekili olan ve büyükşehir adayı olup seçimden sonra 'Kocaeli beni kaybetti' demişti.

SEN KİMİN UŞAĞISIN

O kişi bugünlerde anayasa değişikliği olmazsa cumhurbaşkanımız ABD'ye kaçacak demiş. Sen kimin uşağısın? Milletimiz bunu görür. O bakımdan Gezi Parkı'nda, 15 Temmuz'u çıkartanlara Cumhur İttifakı olarak mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermek için çalışacağız. O isme haddini bildireceklerine inanıyorum. Kongre süreci var. Kocaeli teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde götüreceğiz. 10 Ağustos'taki il danışma toplantımıza hepiniz davetlisiniz" ifadelerini kullandı.