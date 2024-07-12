TTK’yı Özelleştirme söylentilerine son noktayı AK Parti Bartın Milletvekili koydu

Türkiye Taşkömürü Kurumunun(TTK) nın özelleştirileceği konusunda muhalefetin kaos yaratmak ve iktidarı kötülemek amacı ile ortaya attığı ve bazı yayın organlarında yer alan açıklamalarına, son noktay Bartın AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz koydu. Aldatmaz yaptığı yazılı basın açıklamasında"Son dönemde bölgemizin ortak değeri TTK'nın özelleştirileceği iddiaları dile getiriliyor, asılsız kanun teklifleri ortaya atılıyor, dedikodulara dayanılarak haberler ve manipülasyonlar yapılıyordu. 233 Sayılı KHK ile tanımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile ilgili son aylarda birilerinin kanun teklif taslağı olarak yazdığı ve muhalefete malzeme olsun diye kasıtlı olarak servis edilen metnin hiçbir geçerliliği yoktur. #TBMM'ye verilen hiçbir kanun teklifi yoktur ve hiç bir milletvekilimiz de bu kapsamda bir kanun teklifi hazırlığı içinde değildir. TTK Özelleştirilecek, peşkeş çekilecek söylemleri yıllardır muhalefetin gündeme getirdiği asılsız iddialardır. Siyasi rant için muhalefetin bu eylemlerde bulunmasının ne TTK' ya, ne Zonguldak'a, ne Bartın'a, ne de Karabük'e faydası olmayacaktır.

İFTİRALAR TTK'NIN ÜRETİMİ BALTALAMAK İÇİN

Aldatmaz kaos yaratmak ve üretimi baltalamak için yapıldığını belirterek" Burada amaç ortaya büyük bir yalan atıp, algı oluşturup halkımızı yanlış bilgiler ile farklı eylemler içine iterek kaos oluşturmak, TTK da üretimi baltalamak, çalışan işçilerimizin motivasyonunu bozmaktır. Bu iddiaların kamuoyunda gündem oluşturmaya başlaması nedeniyle bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ı Zonguldak, Bartın, Karabük Milletvekilleri, İl başkanları, Karabük Belediye Başkanımız, GMİS Başkanı ve başkan yardımcıları ile birlikte ziyaret ederek durumu değerlendirdik.

BAKAN BAYRAKTAR: BAŞARILARIMIZ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ı ziyaretimizde, sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada ; TTK'nın özelleştirileceği yönündeki dedikoduların tamamen asılsız olduğunu belirterek; "Bakanlık olarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız atılımlar ortadadır. Gabar'da petrol arama çalışmalarımız, Mavi vatanda ve özellikle Zonguldak ve Filyos açıklarında tespit edilen doğal gaz sahalarında yapılan çalışmalarımız, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımız, yeraltı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak için yapılan çalışmalarımız ortadadır. Yerli ve milli enerji kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasındaki bu adımlarımız, bu başarı öyküleri birilerini rahatsız etmiştir. Bizler yanlış ve yanıltıcı söylemlerin etkisinde kalmadan, hedeflerimizden taviz vermeden ülke olarak daha çok üretmeliyiz.TTK özelinde ise iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek üretimi artırmak en önemli hedefimizdir. TTK bünyesinde yapılan yeni teknolojik yatırımlar, yeni kuyu ve yeni lavar projelerimizi hayata geçirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun için TTK bünyesine en son 2000 işçi alarak ve devamında ihtiyaçlar doğrultusunda yeni alımlarında planlamasını yaparak TTK'daki üretim hedeflerimize ulaşacağız. Yerli kömür üretiminin desteklenmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımıza her türlü engellemeye rağmen hız kesmeden devam edeceğiz. Bakanlık olarak bütün çalışmalarımız daha güçlü bir TTK içindir. TTK konusunda Zonguldak, Bartın, Karabük ne düşünüyorsa, hangi hassasiyetleri besliyorsa biz de bakanlık olarak aynı düşünceleri taşımaktayız" dedi.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar önümüzdeki günlerde Bartın'ımızı da ziyaret ederek kömür sahalarında incelemelerde bulunacaklardır. Sayın Bakanımıza kabulleri ve ilgilerinden dolayı şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum.

