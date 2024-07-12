Türk halkının yüzde 73.4’ü, “tekrar darbe olsa yine sokağa çıkarım” dedi

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 204 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 58,6'sı darbe haberini ilk duyduğunda inanmadığını, doğruluğunu teyit etmek istediğini ifade ederken, yüzde 25,1'i öfkelendiğini, yüzde 11,2'si korktuğunu / tedirgin olduğunu ve yüzde 5,1'i ise ne yapacağını bilemediğini belirti.

CUMHURBAŞKANI YÜZDE 81,8 BAŞARILI BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirdiği süreç yönetimi halkın yüzde 81,8'i tarafından başarılı bulunurken yüzde 18,2'si ise başarısız olduğunu ifade etti. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yasa ile 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmî tatil ilan edilmişti. Türk halkının yüzde 72,4'ü bu kararı doğru bulurken, yüzde 27,6'sı gereksiz bir karar olduğunu düşünüyor. "Türkiye'de hala bir darbe tehlikesi var mı?" sorusuna 2019'da halkın yüzde 52'si "Evet" cevabını verirken 2021'de bu oran yüzde 35,8'e düşüyor ve 2024'te ise yüzde 45,4'e kadar yükseliyor. "Hayır" cevabını verenlere bakıldığında ise 2019'da yüzde 48 iken bu oran 2021'de 64,2'ye yükseliyor; 2024'te ise 54,6'ya düştü.

TEKRAR DARBE GİRİŞİMİ OLSA TÜRK HALKININ YÜZDE 73,4'Ü SOKAĞA ÇIKARIM DEDİ

Tekrar bir darbe girişimi olsa tepki göstermek için sokağa çıkacağını ifade edenlerin oranı 2018'de yüzde 74,6 iken 2019'da yüzde 77,4'e çıkıyor ve 2021'de yüzde 71,9'a indi. 2024'de ise bu oran yüzde 73,4 olarak araştırmaya yansıdı. Sokağa çıkmayacağını söyleyenlerin oranı ise 2018'de yüzde 25,4; 2019'da yüzde 22,6; 2021'de yüzde 28; 2024'te ise yüzde 26,6 oldu.

TÜRK HALKI DARBE GİRİŞİMİNİN ASIL FAİLLERİNİN YAKALANMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

15 Temmuz darbe girişiminin asıl faillerinin yakalanmadığını ifade edenlerin oranı 2018'de yüzde 46,2 iken 2019'da yüzde 48,1 oldu. Bu oranın 2021'de yüzde 39,1'e kadar düştüğü, 2024'te ise yüzde 58,7'ye kadar yükseldiği görüldü. FETÖ'nün Türkiye'de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünenlerin oranı 2021'de yüzde 63 iken 2024'te yüzde 67,2'ye kadar yükseliyor. Düşünmeyenlerin oranı ise 2021'de 37 iken, 2024'te 32,8'ye kadar düştü.

DEVLETİN FETÖ İLE YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELE YETERLİ BULUNDU

15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadelesini 2018'de halkın yüzde 70,5'i yeterli bulurken, 2019'da bu oran yüzde 61,9'a düşmüş; 2021'de yüzde 66,3'e yükselmiş; 2024'de bu oran yüzde 58,8'e düştü. 15 Temmuz darbe girişiminin uzun vadede Türkiye'yi en çok hangi alanda etkilediği sorulduğunda ise halkın yüzde 34,4'ü ekonomi, yüzde 22,9'u adalet, yüzde 12,1'i toplumsal psikoloji, yüzde 11,8'i dine bakış açısı, yüzde 9,7'si demokrasi, yüzde 5,7'si güvenlik ve yüzde 3,3'ü eğitim sistemini etkilediğini belirtti.