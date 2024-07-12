Uğruna çok büyük bedeller ödenen koskoca bir destan

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yerli ve milli yayın çizgisiyle devletin ve milletin yanında olan Turkuvaz Medya Grubu, dün 15 Temmuz'un 8'inci yıldönümünde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Turkuvaz'ın İstanbul 5. Levent'teki merkez binasında düzenlenen '15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız' konferansına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile gazilerin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı İsmail Gülle, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve 15 Temmuz Derneği Başkanvekili İlhami Çil katıldı. Moderatörlüğünü A Haber sunucusu Hikmet Öztürk'ün yaptığı program, 15 Temmuz ihanet girişiminin Türk milletinin yıkılmaz direnişiyle bastırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının da yer aldığı video gösterimiyle başladı.Programın açılış konuşmalarını Takvim Gazetesi Köşe Yazarı Ekrem Kızıltaş ve SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör yaptı. Güngör, "FETÖ tehlikesini, ülkeyi ele geçirme tehlikesini tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gündemine getiren ve demokrasiyi savunan bir medya kuruluşu Turkuvaz Medya Grubu. Gazetesinden televizyonuna, dergisinden radyosuna kadar o dönemde ve sonrasında tarihe geçmiş bir medya kuruluşu. Mensubu olmaktan gurur duyuyorum. O gece görevimizin başındayken bizi de işgale kalkışan FETÖ, halkımızın destansı direnişiyle sadece kurşun sıkarak gitmek zorunda kaldı" dedi. Kızıltaş ise, "Turkuvaz Medya, 15 Temmuz denilince akla gelen medya kuruluşlarından bir tanesi. Ancak 15 Temmuz öncesinde de FETÖ tehlikesine dikkat çeken, yayınlar yapan ve tehlikenin boyutlarıyla alakalı uyarılarda bulunan tek medya kuruluşu" diye konuştu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz'un milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destan olduğunu kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren bazı unutulmaz günler, hayati anlar vardır. Bu tarihi günler ulusların adeta hafızalarıdır. 1071 Malazgirt Zaferimiz tam da öyledir. Tıpkı 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapattığımız 30 Ağustos Zaferimiz gibi... Bunlar 'günlerden bir gün değil', milletimizin hafızasından asla silinmeyecek birer abidedir! 15 Temmuz öyle bir tarih ki her birimizi duygudan duyguya sevk ediyor" dedi.Yerlikaya, "Bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirildi. 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 1697'si tutuklandı. 252 vatandaşımız şehitlik makamı ile Hakk'a yürüdü. 2 bin 740 vatandaşımız da gazilik mertebesine ulaştı. Vatanın selameti için, şehit ya da gazi olmayı şeref sayan aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarına selam olsun. Yüce Allah, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Şüphesiz, Allah müminleri daima koruyup müdafaa edecektir. Çünkü Allah, hiçbir hain ve nankörü sevmez.'' (Hac-38) "Hani Bilge Kağan diyor ya 'Bir bak tarihe, Türk'e başkaldıranların sonu ne olmuş?' diye, işte sonları... Biz İçişleri Ailesi olarak, 'Su uyur, FETÖvari terör örgütleri uyumaz' sözünden hareketle, FETÖ'cü hainleri saklandıkları inlerde yakalamaya, adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi, FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.PROGRAMDA konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de 15 Temmuz'un sorumlusunun din istismarcısı FETÖ olduğunu belirterek, "Bu örgütün en karakteristik özelliği inkâr etmektir. Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yıl boyunca bu eylemlerini inkâr etmeleri bizi şaşırtmıyor. Türkiye ilk defa darbelerle karşılaşmadı. Ancak 15 Temmuz'un önceki darbelerden önemli bir farkı var. Bu fark, Sayın Cumhurbaşkanımızın devleti yöneten irade olarak kararlılık göstermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız feraset göstererek milli iradeye sahip çıkmıştır" dedi.O gece darbecilerin bir amacı da A Haber, ATV ve SABAH Gazetesi'ni de bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya grubunu susturmaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler, darbecilerin yolunu kapatmıştı. Turkuvaz Medya binasına ilerleyemeyen hainler, yolun açılması için polislerle ve vatandaşlarla girdikleri tartışma sırasında halkın üzerine ateş açtılar. Darbecilere direnen Servet Asmaz vurularak şehit oldu. Hainlerin bir kısmı bir otobüse binip kışlalarına geri döndü ve kışlada polis ekiplerince yakalandı. Turkuvaz Medya'ya ulaşan darbeci askerler de binaların önünde gazetecilere kalkan olan vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Hainler bu nedenle giremedikleri SABAH binasına kurşun yağdırarak uzaklaşmak zorunda kaldı. SABAHKONFERANSIN konuşmacıları arasında yer alan ve 15 Temmuz'un, yaşadığımız sürece tarihimizin önemli bir parçası olduğunu, daima hatırlanacağını belirten eski TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu hain darbenin en önemli iki sebebi var. Birincisi siyaseti akamete uğratmak, ikincisi ticareti ve ihracatı akamete uğratmak. Allah'a çok şükür milletimizin duruşu ve kahramanlarımızın mücadelesiyle başarılı olamadılar. Ülkemiz, bu ülke için canlarını veren kahramanlarımız sayesinde bugünlere gelmiştir. Ama tam bağımsızlığın da ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğunu biliyoruz. Onun için de üretmemiz ve ter dökmemiz gerekiyor. Biz 15 Temmuz'dan sonraki gece, bizleri arayan Fransızlara, İngilizlere, Almanlara, Uzakdoğululara yaşadığımız geceyi nasıl anlatabilirdik? İçimizde yaşayan, bizdenmiş gibi görünen insanların bizlere böyle bir tuzak kurduğunu, Türkiye'yi çok geriye götürmek istediğini hangi sözlerle anlatabilirdik? Tam işler yoluna girdi, üretiyoruz derken, ülkemizin insanının geleceğine çelme atmak nasıl anlatılabilirdi? Allah'a çok şükür ki o gecenin sabahında servislerimiz doldu, üretimimiz devam etti. Ancak haziran ayının ihracat rakamına ancak ekim ayında ulaşabildik. Arada 5.8 milyar dolarlık bir ihracat kaybımız var. Ülkemizin geleceğinden, gelirinden kaybettik. Ancak halkımızın bu onurlu mücadelesi devam ettikçe bu ülke üstüne koyarak yükselecektir. Bizler tam ekonomik bağımsızlığı elde edene kadar üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.15 Temmuz'u unutturmamak için büyük bir hizmet gerçekleştiren Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, "Sur Yapı Grubu olarak 15 Temmuz'da olan ne varsa unutulmaması gerektiğine inanıyoruz; çünkü unutursak biteriz. Biz büyük bir milletiz; tecrübeleri ve tarihi olan bir milletiz. Ama Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimize baktığımızda geçmişimizde de hain darbe girişimleri hiç bitmedi. Millet olarak inşallah 15 Temmuz'dan sonra bu kötü sicili de ortadan kaldırmış olacağız diye ümit ediyorum. İlk defa Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimiz büyük bir irade gösterdi ve engelledi. Önemli bir dönüm noktası oldu ve dünya halklarına da ne olması gerektiğini göstermiş oldu. Bu anlamda dünyadaki halklara da örnek olmuş bir milletiz" diye konuştu.