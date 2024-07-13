Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz şehidi İlhan Varank şehadetinin 8'inci yılında mezarı başında anıldı
Giriş Tarihi: 13.7.2024 20:11

15 Temmuz şehidi İlhan Varank şehadetinin 8'inci yılında mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
15 Temmuz şehidi İlhan Varank şehadetinin 8’inci yılında mezarı başında anıldı

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, 8. Yılında kabri başında anıldı. Anma törenine Mustafa Varank'ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, milletvekili iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namaının ardından Şehzade Camiinde Varank için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlhan Varank'ın mezarı bProf. Dr. İlhan Varank, merhum Ali Haydar Varank ve tüm şehitler rahmetle yad edilerek dualar edildi. Varank için mevlide katılanlara börek, triliçe ve dondurma ikram edildi.

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15 Temmuz şehidi İlhan Varank şehadetinin 8'inci yılında mezarı başında anıldı
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