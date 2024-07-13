15 Temmuz’un izini boynunda taşıyorum

Erzurum Adliyesi'nde kâtip olarak görev yapan Ahmet Kağızmanlı, 15 Temmuz 2016'da, yazı işleri müdürlüğü sınavı için Ankara'daydı. Su almak için girdiği dükkândaki televizyondan darbe girişimini öğrenince, yürüyerek Genelkurmay'a gitti. Yorgunluktan Milli Savunma Bakanlığı'nın önünde yere oturduğu sırada, helikopterden açılan ateşle vuruldu. Kağızmanlı, o anı şöyle anlattı: "Bir anda yanımdaki bir kız çocuğunun çığlığı ile döndüm. Helikopterden üzerimize mermiler yağıyordu. Refleksle kız çocuğunun üzerine kapandım. Bu arada boynumdan bir şey girdiğini hissettim ve kan akmaya başladı. Daha sonra sırtımda balyozla vururcasına bir acı hissettim. O sırada hızlı hızlı kelime-i şehadet getirmeye başladım. Çünkü insan o anda her şeyi düşünüyor, ben de öleceğimi sandım. Atılan mermiler yere temas ettiğinde parçalanıyormuş. Yanımda 4 ya da 5 kişi şehit olmuştu. Boynundaki şarapnel, şahdamarının altında riskli bölgede olduğu için çıkarılamadı. Ara sıra ağrıları olsa da iyiyim."