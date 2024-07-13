7 özel harekâtçı kadın şehadet şerbetini içti

15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin ilk hedefi Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı oldu. Türk kadınının kahramanlık simgesi olan Nene Hatun'un izinde yürüyen kadın özel harekât polisleri, silah arkadaşları gibi darbe gecesinde bir an olsun düşünmeden vatan aşkıyla göreve koştu. Darbecilere karşı operasyon için harekâta hazırlanan polislerin bulunduğu nizamiyeye, savaş uçağığından akıllı bomba atıldı. Emniyet binası yerle bir oldu. 3 Başkan Yardımcısı, 5 Emniyet Müdürü ve Komiser Demet Sezen, Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, Komiser Yardımcısı Seher Yaşar, Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, Özel Harekât Polisi Sevda Güngör, Özel Harekât Polisi Zeynep Sağır'ın da aralarında bulunduğu 44 kahraman şehit düştü. Birlikte okuyan ve hayallerindeki meslek olan polisliğe birlikte başlayan özel harekâtın üç gözü kara kadın polisleri Kübra Doğanay, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, beraber yürüdükleri bu yolda birlikte şehadete yürüdüler.Göreve çağrılmayı beklemeden eşine, "Sen gelme, çocuğun yanında kal. Bir şey olursa haberleşiriz" diyerek 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Alp'i emanet edip evden çıktı.Resim Öğretmenliği Bölümü'nde okurken bir yandan Polis Akademisi'ni kazandı. İki akademiyi birlikte bitirdi. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis oldu. 1 ay sonra nişanlanacaktı. Darbe gecesi sözlüsü ile birlikte olan Yiğit, görev aşkıyla emniyete koştu.Üniversite öğrencisiyken açılan Komiser Yardımcılığı sınavına girip polis oldu. 2 yıllık polisti. İlk görev yerinde şehit oldu.Küçük yaşlarından itibaren polis olup vatanına hizmet etmek istiyordu. Son telefon konuşmasını babasıyla yaparak darbecilere karşı hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Darbe girişimini öğrenince nişan törenini yarıda bırakıp göreve koşmuştu.Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği bölümünde eğitim görürken arkadaşları Cennet ve Gülşah ile birlikte polis olmaya karar verdi. Sur'daki operasyonlara katılmıştı. 3 üç arkadaşıyla birlikte gittiği görevi başında şehit düştü.Polis olduktan sonra anneliğe hazırlanıyordu. Darbe girişiminden haberdar olur olmaz vatan aşkıyla görev yerine koştu.15 yıldır polisti. 4 yıl Kuveyt'te görev yaptıktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde çalıştı. Sosyal paylaşım sitesine 2 çocuğunun fotoğrafını koyarak "Bu kadar şehit yeter" mesajını paylaşmıştı. Eşi Oktay Sağır ile birlikte şehit oldu.15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından "Yeni nesil terörle mücadele konseptine" uygun bir yapılanmaya gidilerek Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 'Daire başkanlığı' olarak görünen birimin pozisyonu yükseltildi, 'Başkanlık' haline dönüştürüldü.Şehit personelin üstlerinden çıkan silah ve kişisel eşyalardan bir anıt inşa edildi. Anıt sadece yapısal bir öğe olarak ele alınmazken buraya gelen ziyaretçilerin deneyimleyebileceği bir mekân kurgulandı. Anıtın üstteki boşluğun altında yer alan ana mekân ve bu mekânın iki yanında oluşturulan koridorlarda şehit olan polislerin fotoğrafları ve silahları yer alıyor.