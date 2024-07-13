Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar

"DARBELERİ UNUTMAYACAĞIZ BİR KEZ DAHA TEKRARLANMAMASI İÇİN"

Önceki gün Bosna Hersek'te bulundum. Srebrenitsa'da 29 yıl önce katledilen şehitlerin 14 tanesinin kimlikleri tespit edildi ve bizde onların cenaze namazlarını kıldık defnettik. 78 şehidin de kemikleri bulundu DNA' testi ile tespit edildi ve eski mezarlar açılarak kemikleri defnedildi. Tabi oradan Aliye İzzetbegoviç'in bir sözü akla geliyor "unutmayınız, unutursanız soykırım tekrarlanır" diyor. Bugün Filistin'de Gazze'de soykırım tekrarlanıyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor bu durum. O nedenle unutmamak lazım. Darbeleri de unutmamak lazım aslında milletimiz unutmadı ama vesayetçi anlayış unutturdu. O gün ki medya düzeni, vesayetçi kurumlar sayesinde ve tekrarlandı 10 yılda bir darbeler ve muhtıralar.15 Temmuz hain kalkışması darbecilerin yenilgisi ile sonuçlandı. Darbeleri unutmayacağız bir kez daha tekrarlanmaması için.

Demokrasi tarihimiz ne yazık ki darbeler tarihi ne yazık ki. 1960 darbesinde başarıyla devam eden Menderes iktidarı sonlandırıldı ve bu ülkenin başbakanı bakanları idama mahkum edildi.