Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa inen vatandaşlar, hainlere geçit vermedi ve darbe girişimine "dur" dedi.
Peki darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yılda neler değişti? FETÖ ile mücadelede son durum ne? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında cevaplıyor.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"2 BİNDEN FAZLA GAZİMİZ VAR, ONLAR BU VATAN İÇİN CANLARINI VERMEK İSTEDİLER"
"Çok anlamlı bir konumdayız 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bulunan 15 Temmuz şehitler alanındayız. Üzüntülüyüz şehitler verdik ama şanlıyız gururluyuz milletimiz sayesinde şanlı bir direniş gerçekleştirdik. O karanlık gecede milletimiz vatanımız için bağımsızlığımız için demokrasimiz için canlarını feda eden 252 şehidimize rahmetle anıyorum. Rabbim onların emanetine sahip çıkabilmeyi bize nasip eylesin. Öte yandan 2 binden fazla gazimiz var onlar bu vatan için canlarını vermek istediler gazi oldular. Onlara da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Hala tedavi olan gazilerimiz var onlara da acil şifalar diliyorum.
"DARBELERİ UNUTMAYACAĞIZ BİR KEZ DAHA TEKRARLANMAMASI İÇİN"
Önceki gün Bosna Hersek'te bulundum. Srebrenitsa'da 29 yıl önce katledilen şehitlerin 14 tanesinin kimlikleri tespit edildi ve bizde onların cenaze namazlarını kıldık defnettik. 78 şehidin de kemikleri bulundu DNA' testi ile tespit edildi ve eski mezarlar açılarak kemikleri defnedildi. Tabi oradan Aliye İzzetbegoviç'in bir sözü akla geliyor "unutmayınız, unutursanız soykırım tekrarlanır" diyor. Bugün Filistin'de Gazze'de soykırım tekrarlanıyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor bu durum. O nedenle unutmamak lazım. Darbeleri de unutmamak lazım aslında milletimiz unutmadı ama vesayetçi anlayış unutturdu. O gün ki medya düzeni, vesayetçi kurumlar sayesinde ve tekrarlandı 10 yılda bir darbeler ve muhtıralar.15 Temmuz hain kalkışması darbecilerin yenilgisi ile sonuçlandı. Darbeleri unutmayacağız bir kez daha tekrarlanmaması için.
Demokrasi tarihimiz ne yazık ki darbeler tarihi ne yazık ki. 1960 darbesinde başarıyla devam eden Menderes iktidarı sonlandırıldı ve bu ülkenin başbakanı bakanları idama mahkum edildi.