AK Partili İnan’dan Başkan Tugay’a alt yapı tepkisi: İzmirliler çile çekiyor

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeniyle Alsancak'ta elektrik akımına kapılan 2 kişi ise hayatını kaybetti.
VATANDAŞ MAĞDUR OLDU
İzmir'de sağanak yağış sonrası vatandaşların mağdur olduğunu belirten AK Partili İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da tepki gösterdi.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
İzmir'de yaşanan acı olay nedeniyle üzüntüsünü dile getiren AK Partili İnan, "Bugün 2 hemşehrimizin yağan yüklü yağmurlar nedeniyle elektrik kaçağına tutularak vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Başımız sağolsun… Mekanları cennet olsun. Yargımız gereken işlemleri elektrik kaçağı olan bina ile ilgili sürdürüyor. Bizler takipçisi olacağız" dedi.
İZMİRLİLER ÇİLE ÇEKİYOR
Başkan Tugay'ın yaptığı atamalara dikkat çeken AK Partili İnan, "Ayrıca değinmeden geçmem mümkün değil! Temel belediyecilik hizmetlerine dayanan tüm altyapı rezil bir durumda olduğu için İzmirliler çilesini en ağır bir şekilde çekiyor. Şu ilk 100 günde akraba atamalarıyla uğraşmak yerine önlemler alınmalıydı. Onca esnafımızın iş yerlerini sular bastı. Hemşehrileriniz sular altında sırılsıklam kaldı. Otomobiller sular altında kaldı. İzmir kaymaklı rant dağıtımı üzerine bir belediyecilik anlayışıyla değil, her yağan yağmurda hemşehrilerimizi muhafaza edecek bir anlayışla yönetilmeli. Umarım bunu anlarlar" ifadelerini kullandı.