AK Partili İnan’dan Başkan Tugay’a alt yapı tepkisi: İzmirliler çile çekiyor

İZMİRLİLER ÇİLE ÇEKİYOR

Başkan Tugay'ın yaptığı atamalara dikkat çeken AK Partili İnan, "Ayrıca değinmeden geçmem mümkün değil! Temel belediyecilik hizmetlerine dayanan tüm altyapı rezil bir durumda olduğu için İzmirliler çilesini en ağır bir şekilde çekiyor. Şu ilk 100 günde akraba atamalarıyla uğraşmak yerine önlemler alınmalıydı. Onca esnafımızın iş yerlerini sular bastı. Hemşehrileriniz sular altında sırılsıklam kaldı. Otomobiller sular altında kaldı. İzmir kaymaklı rant dağıtımı üzerine bir belediyecilik anlayışıyla değil, her yağan yağmurda hemşehrilerimizi muhafaza edecek bir anlayışla yönetilmeli. Umarım bunu anlarlar" ifadelerini kullandı.