“Asım’ın nesli çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek”

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki cuma hutbesinin konusunu "15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi" olarak belirledi. Hutbede, pazartesi günü 15 Temmuz destanının sekizinci yıldönümünün kutlanacağı hatırlatılarak, milletin FETÖ'ye karşı kazandığı zaferin önemi vurgulandı. 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla meydanlara çıkarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla direniş gösterdiği anlatıldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:/İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla şanlı direnişin anlamı pekiştirildi.FETÖ'nün dini ve milli değerleri istismar ederek milletin istiklaline ve istikbaline kastettiği, gençleri ailelerinden koparmak ve vatan sevgisini söküp atmak için her türlü hileye başvurduğu belirtildi. Hutbede, çocuklar ve gençlerin Kuran ve sünnet ışığında sağlıklı ve şeffaf bir din eğitimiyle buluşturulması gerektiği ifade edildi. Hutbede, 15 Temmuz'dan bugüne kadar şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz rahmetle anıldı. Kahraman gazilerimize şükranlar sunuldu ve hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet dilendi. Yüce Allah'tan, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar kılması niyaz edildi. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere fırsat verilmemesi, güvenlik güçlerimizin hak ve hakikat mücadelesinde daima muzaffer olması için dua edildi.