Aydal’a bir tepki de Büyükakın’dan: Haddini bil!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti 103.Genişletilmiş Körfez İlçe Danışma Meclisi'nde seçimlerde rakibi olan Yeniden Refah Partisi Adayı Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağı yönündeki iddialarına sert dille yanıt verdi. Büyükakın, şunları söyledi: "Birileri çıktı ve dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kaçacak. Bunu geçmişte de söyleyenler bugün Cumhurbaşkanımızın kaçacak dediği ülkelerde güvenlik güçlerimizden köşe bucak kaçıyor. Biz de onları inlerine kadar kovalamaya devam ediyoruz. Ama bazıları hala yeterince akıllanmamış olacak ki, hala konuşuyorlar.

Yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aday gösterilen zat, Anayasa değişikliği olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'ya gideceğini söylemiş. Kendisine hatırlatıyorum buradan. Daha önce gider diyenlerin hepsi Amerika'da şu anda. Zannediyorum rezervasyonunu yaptı. Hoş kendinin de nereli olduğu pek belli değil! Biz bu yola kefenimizi giyip çıktık. Biz İsrail'de doğum günü partileri yapanlardan değiliz. (Doğan Aydal'ın geçmişte İsrail'de doğum günü kutladığını hatırlatıyor) Bu söz en yumuşak ifadeyle haddini bilmezliktir. Apaçık bir terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliği yaptığı için kendisini buradan bir kez daha şiddetle kınıyorum. Haddini bilmeye davet ediyorum. Kendi ipini elinden tutanların söylettikleriyle, Türkiye gündemini karıştırmak için konuşanların zamanında nereye gittiklerini hatırlasın, ona kendisi de bin düşünüp, bir konuşsun"