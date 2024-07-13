DHKP-C’ye nokta operasyonu

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen ve 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda örgüt üyeleri; terör örgütü DHKP-C'nin saha yapılanmalarının ve gizli toplantılarının gerçekleştirildiği adreslerde delilleri yok etmek için dizüstü bilgisayarları ve cep telefonlarını keserle parçaladı. Dijital materyaller İstanbul Emniyeti'nin bilgisayar hastanesinde incelemeye alındı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik tespitlerin ardından geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. DHKP-C üyelerinin, örgütün saha yapılanmalarını ve gizli toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.